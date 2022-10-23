بدء مؤتمر نقابة المهن الموسيقية لمناقشة ملف مطربي المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- إسلام فاروق:

بدأ منذ قليل، بمقر نقابة المهن الموسيقية المؤتمر الصحفي لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، لمناقشة ملف مطربي المهرجانات.

ويُقام المؤتمر في مقر النقابة بوسط البلد، بحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة وجميع مطربي المهرجانات للإعلان عن قرارات النقابة، بشأن ملف المهرجانات، في حضور وسائل الإعلام، حسبما صرح طارق مرتضى المستشار الإعلامي للنقابة في بيان صحفي.

كان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عقد قبل أسبوع تقريبا، أول اجتماع بعد توليه المنصب وفوزه بالانتخابات، في مقر النقابة بوسط البلد، بحضور الفنان حلمي عبدالباقي والفنان نادر أبو الليف، وعدد من أعضاء النقابة، وأعلن مجموعة من القرارات.