روجينا أنيقة في أحدث ظهور لها.. وهكذا علق الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الفنانة روجينا، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت روجينا في الصور بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها، كما ظهرت في عدد من الصورة بصحبة زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "القمر"، و"روجينا الغالية"، و"جمالك"، و"أحلى كابل"، و"الله على الجمال"، و"داري جمالك"، وغيرها من التعليقات.

وكان آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل "انحراف" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

وشارك في بطولة العمل: سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، لوسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد صفوت، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، نانسي صلاح، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.