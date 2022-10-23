محمود حافظ يروج لأحدث أعماله "جروب الماميز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان محمود حافظ لفيلمه الجديد "جروب الماميز".

ونشر حافظ بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "هتعملوا ايه لو فعلا مشيت وماعرفتولهاش طريق، جروب الماميز قريبا".

فيلم "جروب الماميز" بطولة روبي، غادة عادل، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد سلام، تأليف إيهاب بليبل، إخراج عمرو صلاح.

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمود حافظ مسلسل "البيت بيتي"، تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، في 10 حلقات ويعرض حصريا على منصة "شاهد"، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، مي القاضي، ميرنا جميل، سامي مغاوري.

مسلسل "البيت بيتي" من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، إنتاج أمير شوقي، إخراج خالد مرعي.