المؤلف هاني سرحان يقدم ندوتين كضيف لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يقدم المؤلف والسيناريست هاني سرحان ندوتين وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، وتنعقد الندوة الأولى يوم الجمعة 4 نوفمبر المقبل ويشارك فيها مع النجم أحمد السقا، ليتناولا خلالها تجربتهما الإبداعية ويكشفا كواليس إنتاج أبرز الأعمال الفنية التي قدموها.

كما يقدم هاني سرحان ندوة بعنوان "طريقك إلى السيناريو الناجح" وذلك يوم السبت 5 نوفمبر، ويشاركه فيها الكاتبة الكويتية منى الشمري، وسيتناول هاني خلال الندوة عدة موضوعات مهمة حول كتابة السيناريو، وأفضل طريق لكتابة سيناريو ناجح، وما تحتاجه الأعمال الدرامية لكي تحقق نجاحًا كبيرًا، والضوابط الحاكمة لإنتاج سيناريو وعمل درامي ناجح.

ويُنظّم معرض الشارقة الدولي للكتاب سنويًا تحت إشراف هيئة الشارقة للكتاب، ويُعد من أهم ثلاث معارض في العالم، وتضم هذه الدورة 2213 ناشراً من 95 دولة، و129 من الكتّاب والمفكرين والمبدعين من 57 دولة الذين سيشاركون في 1047 فعالية ثقافية متنوعة.

وفي الوقت نفسه يستعد هاني سرحان لدخول موسم رمضان 2023 بمسلسل سوق الكانتو بطولة النجم أمير كرارة ومن إخراج حسين المنباوي، كما يعمل حاليًا على أول أفلامه السينمائية بعنوان اللي مايتسموش.