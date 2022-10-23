سمية الخشاب: "أحمد الإبياري قالي انتي أنسب شخصية تعمل بديعة مصابني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن المؤلف الكبير أحمد الإبياري، عندما تحدث معها عن مسرحية كازينو بديعة، أكد لها أنها أنسب من يقدم شخصية الراقصة بديعة مصابني.

وتابعت في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "أستاذ أحمد الإبياري لما كلمني وقالي انتي انسب شخصية تعمل دور بديعة فرحت اوي، كانت ثقة كبيرة، وتحدي كبير لأن المسرح محتاج مجهود كبير، لكن تجربة ممتعة وغير عادية انك تقابلي جمهورك بعد سنين كتير مشتغلتش مسرح".

وأضافت سمية "عندي الحماس ده إني أرجع أقف على خشبة المسرح، وأشوف رد فعل مباشر واعمل حاجة فيها تقنيات عالية جدا مع طارق الإبياري، هو مخرج مبدع وعنده حماس كبير، ومعانا مجموعة عمل محترفين ونجوم على خشبة المسرح تقال".

وأشارت إلى قيامها بدراسة شخصية بديعة حركاتها وطريقة كلامها، من خلال لقاءاتها القديمة وفيديوهاتها وصورها.

جدير بالذكر أن سمية الخشاب تواصل حاليا تصوير مسلسل أرواح خفية، كما بدأت تصوير فيلم التاروت وتشاركها البطولة الفنانة رانيا يوسف.