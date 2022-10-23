أول صورة لـ “أصيل” إبنة صفاء أبو السعود من الملياردير السعودي صالح الكامل بعد إرتداء الحجاب.. جمالها لا يقارن!

كتب امير فتحي في الأحد 23 أكتوبر 2022 12:50 مساءً - ظهرت أصيل -الإبنة الوسطى للفنانة صفاء أبو السعود– من الملياردير السعودي الراحل صالح كامل في صورتها الرئيسية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي ترتدي الحجاب.

ولم تعتاد أصيل -ابنة صفاء أبو السعود- على الظهور، وكان أخر ظهور لها، خلال حفل زفافها قبل 5 سنوات، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم المجتمع.

أصيل إبنة صفاء أبو السعود بعد إرتداء الحجاب

زفاف أصيل – ابنة صفاء أبو السعود

وفي مارس 2014، ظهرت أصيل صالح كامل (ابنة الفنانة صفاء أبو السعود)، في حفل زفافها الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم المجتمع.

وأقيم حفل زفاف أسطوري لابنة الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودى والفنانة صفاء أبو السعود، بحديقة فندق مينا هاوس الهرم، وسط حضور لفيف من ضيوف العائلتين، والشخصيات العامة، ووسط إجراءات أمنية مشددة.

صورة من زفاف أصيل إبنة صفاء أبو السعود – عام 2014

ومنعت إدارة الفندق- طبقا لطلب القائمين على الحفل- استخدام الهواتف المحمولة، أو دخول أي شخص إلى الفندق، دون دعوة لحضور حفل الزفاف، وتم التشديد على رجال الأمن بذلك، كما تم منع التصوير، سواء بالكاميرات الشخصية أو الهواتف المحمولة، باستثناء طاقم التصوير الخاص بحفل الزفاف.

بنات صفاء أبو السعود:

وللفنانة صفاء أبو السعود ثلاثة فتيات من الشيخ صالح، وهن هديل وأًصيل ونضير، حيث أن هديل تعد الأبنة الكبري للفنانة وتبلغ من العمر 40 عاما، حصلت على بكالوريوس إدارة الأعمال عام 2000، وهي نائب رئيس مجلس إدارة عدد من الشركات ، حيث ترأست مؤسسة ART وراديو وتليفزيون العرب، قبل 10 سنوات، بعدها تولى أخيها غير الشقيق “عبدالله” رئاسة المؤسسة.

وظهرت هديل لأول مرة في حفل زفافها الأسطوري الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن و المجتمع، في فندق بأسوان.

أما أصيل فهي الإبنه الوسطي للفنانة صفاء أبو السعود التى احتفلت بزواجها هي وعريسها أيمن في شهر نوفمبر عام 2014، بحديقة فندق مينا هاوس الهرم، وسط تواجد عدد كبير من النجوم والمشاهير.

وفي مارس 2017 احتفلت أبو السعود وزوجها صالح بزفاف ابنتهما الصغري نُضير وشريكها عمرو المليجي، حيث أقيم لها حفل زفاف كبير في فندق “أولد كتاركت” بمدينة أسوان، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع .

شائعة وفاة صفاء أبو السعود

أكدت الفنانة المصرية صفاء أبو السعود، أنها بخير ولا صحة لما تردد حول وفاتها خلال الساعات الماضية.

وقالت صفاء أبو السعود، إنها انزعجت كثيرًا بعد انتشار شائعة وفاتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفوجئت بكم كبير من الاتصالات للاطمئنان عليها، مشددة على أنه أمر مزعج جدًا ومجهول المصدر انتشار مثل هذه الشائعات في الفترة الأخيرة.

أحدث ظهور للفنانة صفاء أبو السعود

يُذكر أن الفنانة صفاء أبو السعود قد ابتعدت عن المشاركة في أي أعمال درامية منذ ما يقارب الـ11 عام حيث كان آخر عمل شاركت فيه هو مسلسل “اغتيال شمس” وكان للفنانة المصرية عمل إذاعي قدمته في عام 2013 وكان يحمل عنوان “أيام العز”.

نبذة عن صفاء أبو السعود

ولدت صفاء أبوالسعود يوم 9 أكتوبر عام 1950، بدأت حياتها الفنّية بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار، وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967، ثم حصلت على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1972، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية منذ ستينات القرن العشرين، وقدمت أيضًا العديد من الأعمال المسحية والأوبرتات الخاصة بالأطفال، وقدمت أهم أغنية عن الأعياد وهي أغنية “أهلا بالعيد” التي تعد أيقونة الأعياد ومصدر البهجة والفرحة.

وتزوجت صفاء أبوالسعود من رجل الأعمال السعودي الراحل صالح كامل مالك شبكة راديو وتليفزيون العرب ART، ويوجد لها برنامج منتظم شهير تقدمه علي قناة قناة الأفلام التابعة ل art وهو برنامج “ساعة صفا”، وتستضيف فيه مجموعة من مشاهير الفنانين المصريين والعرب.

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