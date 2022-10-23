شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سلبي ل سباليتي قبل مواجهة روما الليلة فى الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي روما تحدي صعبًا اليوم، حينما يستضيف نادي نابولي، فى إحدي مباريات القمة المثيرة فى الكاليتشو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المسابقة، ويبحث المدرب الإيطالي سباليتي عن الفوز فى هذه المواجهة الصعبة، خاصة أنها ستعني الكثير للفريق فى إطار المنافسة هذا الموسم، والإبتعاد بصدارة جدول جدول الترتيب بعض الشئ.

ويمتلك المدرب الإيطالي سباليتي، المدير الفني لنادي نابولي، إحصائية سيئة للغاية فى مواجهاته السابقة أمام نادي روما، حيث خاض 21 لقاء أمام ناديه السابق، لم ينجح فى الفوز سوي فى 4 لقاءات، فى الوقت الذي تعرض فيه المدرب إلى 9 خسائر سابقة، وحسم التعادل نتيجة المباراة فى 8 مناسبات بين الفريقين.



سباليتي يحذر من قوة روما الهجومية

وحذر المدرب الإيطالي سباليتي من صعوبة مواجهة الليلة، خاصة أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يجيد التعامل مع المباريات الصعبة، كما أن الفريق الخصم يستغل أخطاء المنافسين ويستطيع التسجيل من أنصاف الفرص، الشئ الذي حذر منه لاعبيه قبل المباراة المنتظرة.



موعد مباراة نابولي وروما القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي روما فريق نابولي اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر، من الدوري الإيطالي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة 8:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 9:45مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.