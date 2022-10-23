شكرا لقرائتكم خبر عن أليك بالدوين يتعرض إلى انتقادات بسبب إحيائه ذكرى وفاة هالينا هتشينز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الممثل العالمى أليك بالدوين، رد فعل عنيف بسبب منشور "غير لائق" على إنستجرام يتذكر المصورة السينمائية لفيلم "راست" هالينا هتشينز، في ذكرى وفاتها، حيث سبق ونشر بالدوين صورة لـ هالينا عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "منذ عام واحد اليوم"، حيث انتقده بعض المعلقين بسبب التكريم لأن بالدوين هو الذى حمل المسدس الذى أطلق منه النيران وتسبب في وفاه المصورة.



تقرير نيويورك بوست

يأتى هذا فيما يؤكد بالدوين، أنه لم يضغط على الزناد، لكن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي صدر في أغسطس عارض هذا الادعاء، ويواجه بالدوين الآن غضب محبي المصورة، وكتب أحد المعلقين في المنشور "هذا يبدو غير مناسب حقًا لأنك من أطلقت النار عليها وقتلتها".



المصورة واليك بالدوين

ويستأنف فريق عمل Rust، تصوير مشاهد الفيلم فى يناير المقبل وذلك بعد أكثر من عام على توقفه عندما أطلق النجم أليك بالدوين Alex Baldwin النار على مديرة التصوير السينمائى هالينا هتشينز Halyna Hutchins، أثناء تصوير أحد المشاهد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يستأنف تصوير الفيلم فى موقع جديد، حيث تظل منطقة العمل في نيو مكسيكو القديمة مغلقة وسط تحقيقات تجرى في وفاة هتشينز.

ولا تزال فرق الإنتاج تبحث عن موقع جديد، لكن ميلينا سبادونى، المحامية فى شركة Rust Movie Productions LLC ، قالت إن كاليفورنيا كانت موقعًا محتملًا، وفقًا لمجلة Variety، وتأتي أنباء النقل بعد أسابيع من كشف شركة الإنتاج، وزوج هتشينز، ماثيو هتشينز، عن تسوية اتفقا فيها على استئناف الإنتاج بعد 15 شهرًا من الحادث.