شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تدعم زوجها أحمد فهمى في مسلسله الجديد.. وهو يرد: حبيبتي دائما ناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة هنا الزاهد، على دعم زوجها النجم أحمد فهمى، في مسلسه الجديد " السفاح"، وتوجيه رسالة حب وتقدير له لمجهوده في المسلسل.

وكتبت هنا، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" ربنا يحميك و يخليك ليا يا أطيب و أحن واحد في الدنياربنا معاك في مسلسلك الجديد اللي أنت تعبان فيه أوى دلوقتي و شايفاك قدامي عامل مجهود رهيب و متأكدة انه هيكسر الدنيا كالعادة مسلسل السفاح مستوحاه من قصة حقيقية انا مبهورة و هتشوفوا مسلسل لأحمد مفاجأة".

ورد أحمد فهمى على رسالتها، قائلا:"حبيبتى ربنا يخليكى ليا وانتى اللى دائما ناجحة ومكسرة الدنيا وطيبة وحنينة".









مسلسل "السفاح" يتكون من 8 حلقات، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، من إخراج هادى الباجورى، ويضم المسلسل عددًا من الفنانين على رأسهم باسم سمرة وركين سعد وحنان سليمان.

كما انتهى النجم أحمد فهمى من تصوير فيلمه الجديد "مستر إكس"، المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، من إخراج أحمد عبد الوهاب، والذى يعد من الإفلام المنتظرة خلال الموسم السينمائى الجديد، لما يحمله من موضوع مختلف بشكل كوميدى، كما يضم 30 ضيف شرف .

وفيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.