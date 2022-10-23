شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: الموسم الأخير من "The Crown" سيكون مؤلمًا بشكل متعمد وينتهى بحفل زفاف الملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى السلسلة الأخيرة من "The Crown" على أعلى مستوى بالنسبة للملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، وفقًا لما ذكره المطلعون، حيث سيختتم الجزء السادس، الذى من المقرر بثه العام المقبل، فى حفل زفاف الملك عام 2005 على كاميلا باركر بولز، حسبما ذكرت صحيفة التلجراف، والتي قالت إن المسلسل سيترك للمشاهدين صورة "إيجابية" عن النظام الملكى.

تأتى هذه المزاعم فى إطار عرض الجزء الخامس، الذى من المقرر بثه على Netflix اعتبارًا من 9 نوفمبر المقبل، والذى واجه انتقادات من عدد من المصادر منذ إطلاق المقطع الدعائى، حيث وصفه كاتب سيرة ملكية بأنه "مؤذى عمداً".



الملك تشارلز فى مسلسل The Crown

مع التركيز بشكل كبير على الأميرة ديانا، التى لعبت دورها إليزابيث ديبيكى والملك تشارلز (أمير ويلز آنذاك)، تعرض عددًا من النقاط المنخفضة للعائلة المالكة، ومن بينها انهيار زواج تشارلز وديانا، والمقابلة البانورامية المثيرة للجدل التى أجرتها الملكة الراحلة والمكالمة الهاتفية سيئة السمعة بين تشارلز والملكة.

ووسط كل تلك الانتقادات حسبما ذكر موقع الديلى ميل، وصف ويليام شوكروس، كاتب السيرة الذاتية الرسمى للملكة الأم، المسلسل بأنه "بغيض" و"مؤلم بشكل متعمد" بسبب مشهد مخترع على ما يبدو حيث أخبر تشارلز، الملكة، أنه "يجب إلقاءها فى السجن لكونها الأم السيئة".



حفل زفاف الملك تشارلز والملكة القرينة كاميلا

واجه مسلسل Netflix أيضًا تدقيقًا بشأن قرار إعادة إنشاء الأيام الأخيرة للأميرة ديانا، حيث قامت بتصوير بعض المشاهد فى باريس، حيث توفيت، ووفقًا لصحيفة The Sun، حتى أفراد الطاقم قلقون فيما يتعلق بالمشاهد التى تصور الفترة التى سبقت وفاة ديانا، حيث ورد أن أحدهم قال: "يبدو الأمر كما لو تم تجاوز خط"، كما تصر Netflix على أن وفاة ديانا ، فى حادث سيارة فى نفق Pont de l'Alma فى وسط باريس، لن يتم إعادة إنشائها فى المسلسل الجديد.