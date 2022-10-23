إيهاب توفيق يتعاون مع تامر حسين وعزيز الشافعى في أغنية "ليكى عندى"

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب إيهاب توفيق من تسجيل أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ليكى عندى"، والذى سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة، ويتعاون خلال الأغنية مع الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعى، والموزع وسام عبد المنعم.

كما انتهى الفنان إيهاب توفيق من تسجيل أغنية "سنجل" جديدة يتعاون فيها مع عزيز الشافعى كتابة ولحن، والتوزيع لـ وسام عبد المنعم، والأغنية سوف يتم طرحها بعد أيام، لتكون الأغنية الثانية له فى أقل من شهر حيث طرح مؤخرا أغنية "باشا"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقى.

"باشا" تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكرى وألحان بينو وتوزيع مانسى.

وكان الفنان إيهاب توفيق قد أحيا حفلا غنائيا في لبنان، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن بمناسبة الصيف.