«من الإنفصال للظهور الجميل» .. تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد نجلهما “آدم” نُسخة مصغرة عن والده!

كتب امير فتحي في الأحد 23 أكتوبر 2022 11:43 صباحاً - احتفل أول أمس الجمعة النجم المصري تامر حسني وزوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنهما الأصغر “آدم” والذي أكمل عامه الرابع، على طريقة أفلام “سبايدر مان”.

حيث قامت بسمة بوسيل بنشر صور من الاحتفال بعيد الميلاد عبر حسابها الشخصي على تطبيق «إنستجرام» برفقة زوجها تامر حسني.

ويعد هذا الظهور هو الأول للثنائي بعد شائعات انفصالهما التي اجتاحت منصّات السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، كما ظهر “بوسيل” برفقتهما إبنتيهما وسط حالة من الحب والفرح.

تامر حسني وبسمة بوسيل معا في عيد ميلاد ابنهما آدم

واختارت الأسرة للحفل Theme الأبطال الخارقون، فظهر للطفل صورة وهو يرتدي ملابس شخصية Spider Man، وكذلك الأب، أما الأم والشقيقتين فظهرن بملابس سوداء مطاطية.

تامر حسني وبسمة بوسيل معا في عيد ميلاد أبنهما أدم

يُذكر أن تامر حسني شارك في النسخة العربية من فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse الذي تم عرضه عام 2018، في دور “بيتر باركر”.

انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

وتصدر الثنائي تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل محركات البحث على جوجل خلال الأيام القليلة الماضية بسبب قيامها بإلغاء متابعة زوجها وحذف صورهما سويًا من على موقع إنستجرام بالإضافة إلى بعض المنشورات المثيرة للجدل.

ولكن سرعان ما عاد الفنان تامر حسني لزوجته بسمة بوسيل، بعد أزمة كبيرة شارفت على الإنفصال حيث قامت بسمة بكتابة منشور له علاقة بأهلها ويتضمن بعض الكلمات التي تؤكد تعرضها للخيانة، ولكن سرعان ما عادت بسمة بمتابعة تامر حسني على “إنستجرام” نافية بذلك تلك الأنباء حول طلاقهما.

وكان الثنائي قد أثار جدلا واسعا في شهر شباط (فبراير) الماضي، بعدما انتشرت العديد من الشائعات حول انفصالهما، وتليها شائعات ارتباط تامر حسني بـ جليلة المغربية بعدما أعلنت عن ارتباطها دون الكشف عن هوية العريس، ولكنها وضعت في الخلفية أغنية لتامر حسني.

وكعادته رد تامر حسني على تلك الشائعات بطريقة غير مباشرة عن طريق نشر صورة تجمعه ببسمة، وعلّق قائلا: “مع زوجتي حبيبتي”.

تامر حسني يختتم حفلات الصيف:

واختتم النجم تامر حسني صيف 2022 بأقوى الحفلات الجماهيرية بالساحل الشمالي وسط الآلاف من محبيه، وغنا أكثر من ساعتين وتفاعل معه الجمهور بحماس كبير، وتحديداً على أغنياته الأخيرة “هدلعني” و”ليه طله” و”خدنا مناعة” و”حبيتها يا ناس” و”مبجيش بالطريقة دي”، بالإضافه لأشهر أغانيه “كل مره” و”بنت الإيه” و”أكتر حاجة” و”يانا يا مفيش” و”اختراع” و”عيش بشوقك”.

وأبهر تامر حسنى الحضور بأدائه المتميز لأغنيتي “ارجعلي” و”كفاياك أعذار”. وأكد منظم الحفلات اللبناني ربيع مقبل، أن حفل النجم تامر حسني هو الأنجح في هذا الموسم، وقد تخطى بنجاحه جميع النجوم العالميين الذي قدموا حفلات بمصر هذا العام، وكانت حفلة النجم تامر حسني الأكثر جماهيرية والأعلى بيعًا وسط جميع حفلات صيف 2022.

أحدث أعمال تامر حسني

طرح الفنان المصري تامر حسني أحدث أغانيه التي تحمل اسم انت اختيار والتي صورها على طريقة الفيديو كليب.

أغنية انت أختار من كلمات فاروق رشاد وألحان تامر علي توزيع وميكس يحيي يوسف ماستر على فتح الله.

وتم طرح فيلم بحبك، بدور العرض السينمائي في مصر يوم الخميس 7 يوليو، للمنافسة بماراثون أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي.

وينافس العمل فيلم “كيرة والجن” للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز ويتم طرح فيلم “عمهم” للنجم محمد إمام أيضا في نفس التوقيت.

أبطال فيلم بحبك

فيلم «بحبك»، من تأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، ويشارك في بطولة العمل كل من: حمدي الميرغني، هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد، وعدد آخر من الفنانين.

ألبوم عشأنجي لـ تامر حسني

من جهة أخرى، طُرح ألبوم عشأنجي للفنان تامر حسني، حصريًا، عبر تطبيقي أنغامي وديزر للموسيقى، وذلك في تمام الساعة الـ 12 مساء ليلة الجمعة 22 يوليو.

ويتضمن ألبوم النجم تامر حسني الجديد، 9 من الأغنيات المتنوعة، هي: «أحلى كلام، عشأنجي، ما بجيش بالطريقة دي، بعد مؤقت، سوحنا، زي الأيام دي، خدنا مناعة، سجل يا تاريخ، ليه طله».

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