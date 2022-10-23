شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: وحشتنا يا عمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يذكر اسم الفنان الكبير والقدير صلاح السعدني إلا ويقول السامع: وحشتنا يا عمدة، نسبة لدوره الشهير في مسلسل "ليالي الحلمية" العمدة سليمان غانم، الذي وضعه في مكانة خاصة لدي كل العرب.

نحن بالفعل اشتقنا لهذا الفنان ولأعماله، مؤكدًا أنه حاليًا غير قادر على العمل الفني بحكم السن، ونتمنى له أن ينعم بالصحة الجيدة ويتمتع بوقته، ولكننا نأمل في عودته وفي رؤيته علي الشاشة.

صلاح السعدني قدم للسينما والمسرح والتليفزيون روائع الأعمال، وكان سفيرًا للفن المصري، واليوم يحتفل بعيد ميلاده الـ 79 فهو من مواليد 23 أكتوبر عام 1943 بمحافظة المنوفية.

صلاح السعدني هو ابن مسرح الجامعة فقد بدأت موهبته في الظهور بعدما التحق بكلية الزراعة ومن قبلها كانت بوادر موهبة في مدرسة السعيدية التي خرج منها الكثير من النجوم مثلها مثل كلية الزراعة أيضا فقد تعرف السعدني في الكلية علي عادل إمام وسعيد صالح ونور الشريف وبدأت تسطع نجوميتهم فى مسرح الجامعة.

صلاح السعدني قدم الكثير من الأدوار والشخصيات ما الفلاح المتمسك بأصوله والثورجي وابن البلد، وصاحب المبادئ في الأحياء الشعبية، والشهم خفيف الظل، وغيرها من الأدوار لكن سيظل هناك عدة أدوار لا ينساها جمهوره أبدا لأنها كانت علامات في سجل الدراما ومنها الأسطى حسن في مسلسل " أرابيسك"، و"نصر وهدان القط" فى "حلم الجنوبى"، والعمدة سليمان غانم في " ليالي الحلمية " الذي منح السعدني لقب عمدة الدراما المصرية والعربية .

صلاح السعدني قدم للسينما أيضا عددا لا بأس به من الأفلام منها : (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، أغنية علي الممر، طائر الليل الحزين، فتوة الناس الغلابة، مهمة صعبة جدا، قضية عم أحمد، الموظفون في الأرض، بنات في ورطة، شحاتين ونبلاء، لعدم كفاية الأدلة) وفي المسرح قدم الكثير من الأعمال فهو فنان مسرحي كبير ومن أشهر أعماله المسرحية : (الملك هو الملك، باللو باللو، زهرة الصبار، ثورة الموتي، الناصر صلاح الدين).