شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعيد "الضاحك الباكى" مسلسلات السيرة الذاتية؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عشاق الفنان نجيب الريحانى، يعيشون جرعة درامية عن حياة الراحل الشخصية والمهنية من خلال مسلسل "الضاحك الباكى" الذى يعرض يومياً في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Cbc، ويجسد دوره الفنان عمرو عبد الجليل، وليس هذا المسلسل أول عمل يستعرض سيرة ذاتية لأحد عمالقة الفن، فهناك الكثير من المسلسلات التي تناولت حياة الفنانين المصريين والعرب من خلال الأعمال الدرامية وهى التي نسردها خلال هذا التقرير.

أم كلثوم

عرض مسلسل أم كلثوم عام 1999 وتناول قصة حياة كوكب الشرق وما عانته من صعوبات وعوائق فى طريقها، كما إنه يتناول جانبا من الحياة السياسية فى تلك الفترة، وجسدت الفنانة صابرين دور أمر كلثوم وشارك في بطولة العمل حسن حسنى وأحمد راتب وغيرهم.

العندليب

تناول مسلسل العندليب قصة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، على المستوى الشخصى والمهنى، وذلك منذ بدايته في المشوار الفني مروراً بالعلامات البارزة في مشواره التمثيلى والغنائى، وصولاً لكونه أبرز نجوم جيله، وجسد الفنان شادى شامل دور عبدالحليم حافظ، وشارك فى البطولة، كل من، عبلة كامل وكمال أبو رية ومحمد الشقنقيرى ولقاء الخميسى.

السندريلا

استعرض مسلسل السندريلا قصة حياة النجمة الرحلة سعاد حسنى، وجسدت النجمة منى زكى دورها ضمن أحداث العمل، وشارك في بطولة المسل كل من، مدحت صالح، غادة رجب، لطفى لبيب، وغيرهم.

أبو ضحكة جنان

تناول مسلسل أبو ضحكة جنان قصة حياة الفنان الراحل إسماعيل ياسين الذى بدأ مطربا ثم خاض تجربة التمثيل ليصل أبرز نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربى، وجسد الفنان أشرف عبد الباقى دور إسماعيل ياسين، وشارك فى بطولة المسلسل صلاح عبدالله ورانيا فريد شوق وغيرهم.

أنا قلبى دليلى

تناول مسلسل "أنا قلبى دليلى" السيرة الذاتية للمطربة ليلى مراد، والمسلسل قصة صالح مرسى، وسيناريو وحوار مجدى صابر وإخراج المخرج السورى محمد زهير رجب، وقامت الممثلة السورية صفاء سلطان بدور ليلى مراد، والفنان أحمد فلوكس بدور أنور وجدى.

أسمهان

تناول مسلسل أسمهان قصة الفنانة الراحلة أسمهان والأحداث التى دارت فى الفترة التي عاشتها، وجسدت الفنانة سلاف فواخرجى دور أسمهان، وشارك فى بطولة المسلسل أحمد شاكر عبد اللطيف وفراس إبراهيم وعابد فهد ويوسف شعبان وغيرهم.

كاريوكا

"كاريوكا" اسم مسلسل تناول حياة الفنانة تحية كاريوكا، ومشوارها الفنى سواء من خلال الحياة الشخصية أو العملية والاجتماعية اتلى مرت بها، وجسدت وفاء عامر دور تحية كاريوكا، وشارك فى بطولة المسلسل عزت أبو عوف وفادية عبدالغنى وغيرهم.

الشحرورة

يتناول مسلسل الشحرورة قصة حياة الفنانة الراحلة صباح على الصعيدين الفنى والشخصى، من خلال ما تعرضت له صباح من مشاكل منذ شبابها وحياتها الزوجية وأولادها وغيرها من الحياة الفنية، وقامت الفنانة كارول سماحة بدور صباح، وشارك فى بطولة المسلسل إيهاب فهمى ووليد فواز وغيرهم.

الضاحك الباكى

يتناول مسلسل "الضاحك الباكى" والذى يستعرض أجزاء من حياة الفنان نجيب الريحانى الشخصية والمهنية، ويجسد الفنان عمرو عبد الجليل دور الفنان الراحل نجيب الريحانى، ويشارك في بطولة العمل، مصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجيب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل.