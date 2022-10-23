بالفيديو| محمد رمضان يحمل ياسمين رضا شقيقة زينة في كواليس "العمدة" احتفالا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت ياسمين رضا شقيقة الفنانة زينة، متابعي حسابها على انستجرام وأصدقائها، فيديو من كواليس تصوير مسلسل العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2023.

ياسمين ستايليست شهيرة، ظهرت في الفيديو وهي تقوم بتنسيق ملابس الشخصية التي يؤديها رمضان في المسلسل، ليسألها الأخير: "النهاردة عيد ميلادك؟"، لتجيب بالإيجاب، ويفاجئها بحملها على ذراعيه.

"العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، زينة، وإيمان العاصي.

جدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2022، بمسلسل المشوار، أشرف على إخراجه المخرج محمد ياسين، بطولة دينا الشربيني، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: ندا موسى، أحمد صفوت، وغادة طلعت.