فن ومشاهير

بالفيديو| محمد رمضان يحمل ياسمين رضا شقيقة زينة في كواليس "العمدة" احتفالا بعيد ميلادها

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت ياسمين رضا شقيقة الفنانة زينة، متابعي حسابها على انستجرام وأصدقائها، فيديو من كواليس تصوير مسلسل العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2023.

ياسمين ستايليست شهيرة، ظهرت في الفيديو وهي تقوم بتنسيق ملابس الشخصية التي يؤديها رمضان في المسلسل، ليسألها الأخير: "النهاردة عيد ميلادك؟"، لتجيب بالإيجاب، ويفاجئها بحملها على ذراعيه.

"العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، زينة، وإيمان العاصي.

جدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2022، بمسلسل المشوار، أشرف على إخراجه المخرج محمد ياسين، بطولة دينا الشربيني، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: ندا موسى، أحمد صفوت، وغادة طلعت.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا