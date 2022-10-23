إيرادات السبت.. "كيرة والجن" الثاني و"أشباح أوروبا" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 8 أفلام، هي: "فضل ونعمة"، "أشباح أوروبا"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "حظك اليوم"، وحققت أمس السبت 22 أكتوبر إيرادات وصلت 467 ألفًا و5 جنيهات، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل فيلم "فضل ونعمة" المركز الأول، بطولة الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، إخراج رامي إمام، بعد تحقيقه 319 ألفًا و80 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 30 ألفًا و642 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

وحصل على المركز الثالث فيلم "الهيبة"، وحقق 30 ألفًا و51 جنيها، بطولة الفنان تيم حسن، زينة مكي، سعيد سرحان، محمد عقيل، عبدو شاهين، تأليف سامر نصر الله، وإخراج سامر البرقاوي.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 29 ألفا و374 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وفاز بالمركز الخامس فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 22 ألفًا و153جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 17 ألفًا و797 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

ويأتي في المركز السابع فيلم"حظك اليوم" بعد حصوله على إيراد قُدر ب9 آلاف و741 جنيها، بطولة كريم قاسم وهدى المفتي.

فيلم "أشباح أوروبا" على المركز الثامن، بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 8 آلاف و187 جنيها.