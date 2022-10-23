الاثنين.. علي الحجار ومحمد الحلو وإيناس عز الدين نجوم مهرجان الموسيقى العربية 31

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستمر فعاليات الدورة الـ 31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ويقام في الثامنة مساء الاثنين ٢٤ أكتوبر على مسرح النافورة حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف، يحييه الفنان على الحجار ويسبقه فاصلا للفنان محمد الحلو والمطربة إيناس عز الدين.

كما تتواصل جلسات المؤتمر العلمي المصاحب للمهرجان، إذ تُعقد فى العاشرة صباحاً على المسرح الصغير جلسة تناقش محور التجارب الإبداعية للمسرح الغنائي في البلاد العربية، بحضور كل من الدكتور الأب يوسف طنوس (لبنان) مقرراً، الدكتور نبيل الدراس (الأردن)، الدكتور فراس الطرابلسي (تونس)، الدكتورة نهيل سلوم (سوريا)، الدكتور كمال يوسف (السودان)، الدكتور حبيب ظاهر العباس (العراق).

وتستأنف في الثانية عشرة والنصف ظهرا بمشاركة كل من نبيل الدراس (الأردن) مقرراً، الدكتور فتحي زغندة (تونس)، الدكتور عبدالمنعم بن حامد (ليبيا)، الدكتور الفاتح حسين أحمد (السودان)، الدكتور عدنان خلف ساهي (العراق)، الدكتور هيثم شعوب (العراق) .