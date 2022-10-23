كتب امير فتحي في الأحد 23 أكتوبر 2022 09:50 صباحاً - نعت السيدة عائدة العتيبي وفاة زوجها الفنان السعودي خالد سامي الذي رحل عن عالمنا مساء يوم الجمعة الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز ال 60 عاما .
كتبت عائدة العتيبي في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” في تعليقها الأول بعد وفاة زوجها: “رحل زوجي السامي خالد سامي .. رضينا ربنا، فالحمد لله على قضائه ولطفه” .
لاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين حرصوا على تقديم التعازي لزوجة الفنان الراحل خالد سامي، متمنين لها ولأسرتها الصبر وللفقيد الرحمة والمغفرة .
كانت هذه تفاصيل خبر التعليق الأول لزوجة خالد سامي بعد وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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