التعليق الأول لزوجة خالد سامي بعد وفاته

كتب امير فتحي في الأحد 23 أكتوبر 2022 09:50 صباحاً - نعت السيدة عائدة العتيبي وفاة زوجها الفنان السعودي خالد سامي الذي رحل عن عالمنا مساء يوم الجمعة الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز ال 60 عاما .

كتبت عائدة العتيبي في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” في تعليقها الأول بعد وفاة زوجها: “رحل زوجي السامي خالد سامي .. رضينا ربنا، فالحمد لله على قضائه ولطفه” .

لاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين حرصوا على تقديم التعازي لزوجة الفنان الراحل خالد سامي، متمنين لها ولأسرتها الصبر وللفقيد الرحمة والمغفرة .