بصورة تجمعهما .. ممثل مصري شهير يحتفل بعيد ميلاد كيم كارداشيان

كتب امير فتحي في الأحد 23 أكتوبر 2022 09:50 صباحاً - احتفل الفنان المصري محمد كريم بعيد ميلاد نجمة نليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ال 42، والذي وافق يوم أمس السبت .

نشر محمد كريم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة تجمعه بكيم كارداشيان ظهر بها إلى جانبها .

وكتب في تعليقه على الصورة مهنئا نجمة تليفزيون الواقع بعيد ميلادها قائلا: “أسعد عيد ميلاد لهذه الرائعة من الداخل والخارج” .