كتب امير فتحي في الأحد 23 أكتوبر 2022 09:50 صباحاً - احتفل الفنان المصري محمد كريم بعيد ميلاد نجمة نليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ال 42، والذي وافق يوم أمس السبت .
نشر محمد كريم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة تجمعه بكيم كارداشيان ظهر بها إلى جانبها .
وكتب في تعليقه على الصورة مهنئا نجمة تليفزيون الواقع بعيد ميلادها قائلا: “أسعد عيد ميلاد لهذه الرائعة من الداخل والخارج” .
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة تجمعهما .. ممثل مصري شهير يحتفل بعيد ميلاد كيم كارداشيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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