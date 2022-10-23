شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السبكى: انتهينا من تصوير 70% من فيلم "شقو".. ولم يحدد موعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365"، إن المخرج كريم السبكى انتهى من تصوير ما يقرب من 70% من فيلم "شقو"، الذى يلعب بطولته النجوم عمرو يوسف وتايسون وأمينة خليل، مشيرًا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق، ومن المفترض أن ينتهى التصوير خلال منتصف الشهر المقبل، ليدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض.

وشدد السبكى، على أنه لم يتم تحديد موعد طرح الفيلم حتى الآن، لاسيما أن العمل ما زال في الفيلم حتى الآن، مضيفًا أن هناك 3 أفلام في شركته جاهزة للعرض ولم يتم تحديد موعد لطرحهم حتى الآن.

يشار إلى أن فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث فيلم "شقو" فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.