محامي شيرين عبد الوهاب: “كتبت وصيتها منذ عدة سنوات”

كتب امير فتحي في الأحد 23 أكتوبر 2022 08:55 صباحاً - كشف المستشار القانوني حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب عن قيام الأخيرة بكتابة وصية لها منذ عدة سنوات والتي أودعتها لديها، مطمئنا الجمهور على وضعها الحالي .

قال حسام لطفي محامي شيرين في تصريحات له لبرنامج “ET بالعربي”: “شيرين كتبت وصيتها منذ عدة سنوات وأودعتها لدي، وكتابة الوصية دليل على إيمان عميق عندها وفي النهاية لا أملك إلا الدعاء لها بالصحة وطول العمر” .

تابع: “شيرين عزيزة على كل من يعرفها ويكفيها رصيدها لدى جمهورها من الحب، واطمئنوا عليها فهي في أيد أمينة ومحاطة بمن تحب” .

أضاف “لطفي”: “أعتز بثقة شيرين عبد الوهاب بي .. وهي ليست الوحيدة من أهل الفن التي احتفظ بوصيتها .. كتب الله للجميع السلامة” .

وتأتي تصريحات المحامي حسام لطفي ردا على تصريحات الفنان حسام حبيب الذي أشار من خلالها مؤخرا إلى أنه سبق ونصح زوجته السابقة شيرين عبد الوهاب بكتابة وصية تنقل من خلالها كافة ممتلكاتها لإبنتيها (هنا ومريم) .