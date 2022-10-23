نضال الأحمدية تتهم حسام حبيب بمحاولة قتل شيرين: “لا تصدقوا الدجال والست في شبه غيبوبة”

كتب امير فتحي في الأحد 23 أكتوبر 2022 08:55 صباحاً - خرجت الإعلامية نضال الأحمدية لتكذب تصريحات الفنان حسام حبيب والذي كان قد أدلى بها مؤخرا لبرنامج “الحكاية” مدافعا عن نفسه ضد الاتهامات التي وجهت له بأنه المتسبب فيما وصلت إليه زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد دخولها لمصحة نفسية لتلقي العلاج .

أكدت نضال الأحمدية في منشور لها نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على أنها لديها المعلومات والتسجيلات التي تكذب حسام حبيب، متهمة إياه بمحاولة قتل شيرين لولا تدخل شقيقها وإنقاذها ودعت إلى عدم تصديقه .

فكتبت: “لدي معلومات وتسجيلات تكذب طليق الست شيرين عبد الوهاب وتبرز حقائق .. أتوسل من في نفسه ذرة خير أن لا يصدق الدجال الذي كاد أن يقتل بكافة أنواع التعنبيف والتوريط لولا تدخل شقيقها” .

تابعت “الأحمدية” موجهة سؤالا للجمهور قائلة: “أسأل: لو أدليت بقليل مما أعرف هل يكون ذلك أخلاقيا والست في شبه غيبوبة؟” .