شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيى حفلاً غنائيًا فى كاليفورنيا 28 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب إيهاب توفيق، ثانى حفلات جولته الغنائية في أمريكا وكندا، في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر الجارى، وذلك بعد احياؤه حفله الأول جورجيا، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغنياته القديمة والجديدة المحببة لدى جمهوره.

وانتهى الفنان إيهاب توفيق من تسجيل أغنية "سنجل" جديدة يتعاون فيها مع عزيز الشافعى كتابة ولحن، والتوزيع لـ وسام عبد المنعم، والأغنية سوف يتم طرحها بعد أيام، لتكون الأغنية الثانية له فى أقل من شهر حيث طرح مؤخرًا أغنية "باشا"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقى.

"باشا" تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكرى وألحان بينو وتوزيع مانسى.

وكان الفنان إيهاب توفيق قد أحيا حفلا غنائيا في لبنان، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن بمناسبة الصيف.