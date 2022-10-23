شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبد الحميد تنضم لأبطال مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، إلى أبطال مسلسل "عملة نادرة" الذى تلعب بطولته النجمة نيللى كريم، المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج العدل جروب، حيث من المقرر أن تقدم فردوس شخصية محورية في العمل الذى تدور احداثه في إطار شعبى اجتماعى، ومن المقرر أن ينطلق تصوير المسلسل منتصف نوفمبر المقبل حسبما أكد المنتج جمال العدل لـ"الخليج 365".

وتخضع نيللى كريم حاليًا لتدريبات لغوية من أجل اللهجة الصعيدية مع أحد المصححين للهجة وتحديدًا من نفس اللهجة التى ستتحدث بها نيللى فى المسلسل، خصوصًا أن اللهجة الصعيدية تتضمن أكثر من 20 لهجة، لاسيما أنها المرة الأولى التي ستقدم فيها نيللى عملاً دراميًا صعيديًا في الموسم المقبل .

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سويا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدى، سلوى محمد على، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل.

يشار إلى أن فردوس عبد الحميد، تنتظر عرض مسلسلها الجديد "الضاحك الباكى"، المقرر عرضه مساء اليوم السبت 22 اكتوبر الجارى على قناة CBC، مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل وبطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجيب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.