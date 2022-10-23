فن ومشاهير

"تحمل اسم هشام سليم" بدء فعاليات الدورة 13 من مهرجان الفضائيات العربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حرص عدد من الفنانين على حضور فعاليات مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 13، المقام بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

تواجد عدد من الفنانين، من بينهم، الفنانة منى شلبي ومحمد محمود عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد أحمد ماهر ودنيا عبد العزيز ومصمم الأزياء هاني البحيري، وغيرهم.

وتحمل فعاليات الدورة 31 من مهرجان الفضائيات العربية اسم الفنان الراحل هشام سليم، تكريما وتخليدًا لذكراه، وتقديرًا لأعماله الدرامية والسينمائية.

يذكر أن الفنان هشام سليم رحل عن عالمنا سبتمبر الماضي متأثرا بإصابته بمرض السرطان عن عمر يناهز 64 عامًا.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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