شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عادل يحيى حفلتين بمكتبة إسكندرية وساقية الصاوي الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان هاني عادل حفلتين متتاليتين خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث سيحيي حفلة بساقية الصاوي يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر، بينما يحيي حفلته الثانية بمكتبة الإسكندرية يوم السبت الموافق 12 نوفمبر، ليقدم فيهم باقة متنوعة من أغانيه التي يعشقها جمهوره.

وكان قد وجه الفنان هاني عادل رسالة رومانسية لزوجته فى عيد ميلادها الشهر الماضي، ونشر صورة تجمعها من خلال حسابه على إنستجرام وعلق قائلاً: "أنا ضحكت فى الصورة ديه من قلبى علشان شوفتك بتبصيلى وأنتى مبسوطة، وعلشان عرفت من وقتها إنك شايفانى من جوايا".

وأضاف هانى، "وحاجه كبيرة أوى ليا إنى أكون سبب حتى لو بسيط لسعادتك بحبك يا دايموند القلب وبتمنى السنه دى تبقى بدايه حاجات حلوه كتير ربنا يحققهالك وانى افضل سبب ولو بسيط لسعادتك وتفضل دايما ابتسامتك ونظرتك ديه احلى حاجه تخلينى عايش مبسوط .... كل سنه وانتى جميله وحبيبتى .. إمضاء معجب ولهان".