شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد ريان رينولدز.. وسيم هوليوود الذى تزوج سكارليت جوهانسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الأحد الـ 23 من أكتوبر نجم هوليوود ريان رينولدز بعيد ميلاده السابع والأربعين، حيث يعتبر أحد أهم نجوم هوليوود ومن بين أكثرهم وسامة وموهبة، وما يدلل على ذلك حصوله عامي 2009،2008 من قبل مجلة بيبول علي لقب أكثر رجال هوليوود جاذبية.

ريان رينولدز وحكاياته مع حسناوات هوليوود

ريان رينولدز قام ببطولة العديد من الأفلام في مسيرته الفنية لم تقتصر شهرته على ذلك خاصة أنه عُرف بارتباطه بحسناوات هوليوود، فيكفى أنه متزوج من النجمة بليك ليفلي بعد قصة حب في غاية الرومانسية، دوماً ما يتحدث عنها في كل المناسبات الذي يظهر فيها، إلا أن هذا النجم الشهير لمن لا يعرف كان متزوج أيضاً قبلها من نجمة أخري يعتبرها كثيرون الأجمل على الإطلاق وهي سكارليت جوهانسون، تحديدًا عام 2008ـ الذى شهد إعلانه ارتباطه بها وهو نفس العام الذي شهد زواجه منها.



ريان وسكارليت

ورغم التوقعات التى اشارت لأن الزواج سيدوم لفترة طويلة إلا أنه كل التوقعات خابت وضرب بها عرض الحائط، بعدما انفصلا بعد عامين فقط.

وبعد قصة الحب والانفصال عن سكارليت ارتبط ريان رينولدز بقصة حب أخري تكللت بالنجاح تلك المرة، مع الممثلة بليك ليفلى لينجبا أكثر من طفل، ويتمكنا من الحفاظ على قصة حبهما وزواجهما بالتوازي مع نجاحهما المهنى.