رامي عياش يتحدث عن لحظات طفولته ومرضه ووفاة والده في"واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحل الفنان رامي عياش، يوم الاثنين المقبل، ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء، على شاشة "الحياة".

تم تسجيل الحلقة بأحد دور الآيتام ودار حوار بين الأطفال الأيتام ورامي عياش، ويظهر"رامي" مع الأطفال وهو يلعب مباراة كرة القدم.

كما يتحدث "رامي" أيضا، عن لحظات طفولته ومرضه ووفاة والده، وقام بالغناء مع الأطفال واللعب معهم وأهداهم عدد من الهدايا وأدخل الفرحة على قلوبهم، وعن حبه لعمل الخير وكيف يجمع بين الفن والعمل الخيري؟.

وأيضا رأيه في أغنية "سكاكر السكر"، وأغنية "حلوين" ونجاحهما، ومن المطربة التي يرغب في عمل ديو معها، وعن عشقه لرياضة الموتوسيكلات والتنس والبوكسينج والرسم، وحياته الخاصة وأسرته، وزوجته.

كما تتناول الحلقة الحديث عن تجربة التمثيل وأعماله (باباراتزي) و(أمير الليل).

وطرح "عياش" مؤخرا أحدث أغانيه "حلوين حلوين" على "يوتيوب" وهي من كلمات أحمد راؤول ورامي عياش، وألحان رامي عياش.

كما يستعد "عياش" لإحياء حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31، مساء يوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري على مسرح النافورة.