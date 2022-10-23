وعد تعلن موعد عرض الموسم الثاني من برنامجها "عالوعد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنتظر النجمة السعودية وعد انطلاق الموسم الثاني من برنامجها "عالوعد"، وأعلنت عن مواعيد عرضه، إذ من المقرر أن يشاهده الجمهور من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة sbc.

ونشرت وعد برومو البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت: "عالوعد يعود إليكم من جديد في نقلة نوعية مختلفة من الأحد إلى الخميس الساعة الثامنة مساءً قناة Sbc، كونوا على الموعد".

"عالوعد" هو برنامج حواري اجتماعي يناقش مواضيع متعددة تهم المجتمع السعودي بطابع ترفيهي مرح يتخلله العديد من الفقرات الممتعة والمسابقات التفاعلية مع الضيوف والجمهور، وقد حقق الجزء الأول من البرنامج نجاحا كبيرا.

في سياق آخر، احتفلت وعد باليوم الوطني ٩٢ للسعودية، بطرحها أوبريت وطني يحمل عنوان "كان ياما كان" وذلك عبر جميع التطبيقات الموسيقية.

وشارك وعد، في غناء الأوبريت الفنان جابر الكاسر، والأغنية من كلمات الشاعر ثاني الدهمشي، ألحان جابر الكاسر، توزيع إسلام مرغني.