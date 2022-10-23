مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عدد شاشات عرض أفلام دورته الـ 44

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عدد شاشات العرض التي من المقرر أن تستضيف عروض الأفلام المشاركة في الدورة الـ 44، التي ستقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

أوضح المهرجان أن إجمالي عدد شاشات العرض هي 8، موزعين كالآتي: 3 قاعات تابعة لدار الأوبرا المصرية (المسرح الكبير -المسرح الصغير- مسرح النافورة)، وقاعتي سينما ومسرح الهناجر بساحة الأوبرا، وقاعتي سينما الزمالك، وقاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية بميدان التحرير.

يشار إلى أن الدورة الـ 44، هي العام الثاني على التوالي الذي يتعاون فيه المهرجان مع الجامعة الأمريكية، إذ استضافت قاعة إيوارت العام الماضي عدة عروض وفعاليات أخرى، حظيت بإقبال جمهور المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".