فن ومشاهير

أحمد العوضي ينشر صورة مع عامل النظافة صاحب واقعة كشري "التحرير" ويعلق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان أحمد العوضي صورة جمعته بعامل النظافة الذي مُنع من الجلوس وتناول الطعام داخل صالة فرع كشري "التحرير"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق الفنان أحمد العوضي على الصورة: "أخويا الجدع".

يذكر أن "العوضي" وجه رسالة عبر صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك" لعامل النظافة، وكتب:"متزعلش يا أخويا، أنا أخوك، ولو أعرف مكانك هاجي آخدك وناكل أحلى أكلة مع بعض"، وعلق أحد المتابعين: "رجولة يا عوضي وابن أصول"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "الله يجبر بخاطرك".

كان انتشر مقطع فيديو مساء الجمعة عبر صفحات التواصل الاجتماعي يوضح رفض إدارة فرع كشري التحرير جلوس أحد عمال النظافة داخل صالة المطعم، وهو ما لاقى انتقادات موسعة لهذا التصرف عبر السوشيال ميديا.

وخلال شهر رمضان الماضي، شهدت سلسلة مطاعم كشري التحرير واقعة غريبة أيضا تمثلت في شكوى سيدة مسيحية تدعى سيلفيا بطرس والتي أوضحت منع مسؤولي مطعم كشري التحرير لها من الأكل قبل أذان المغرب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا