طارق لطفي يحصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الفضائيات العربية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حصل الفنان طارق لطفي على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الفضائيات العربية الذي تقام فعالياته، اليوم، في أحد الفنادق الكبرى، وذلك عن دوره في مسلسل "جزيرة غمام".

وقال الفنان طارق لطفي أثناء تكريمه: "سعيد بحصولي على جائزة من دورة مهرجان تحمل اسم الراحل الفنان النبيل هشام سليم و بشكركم على الجائزة لأنها من أهم نقاد مصر وهي تعني لي الكثير".

مسلسل "جزيرة غمام" عرض في رمضان الماضي، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي وبطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين.