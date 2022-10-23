مشهور سعودي يشتكي من زوجته لمتابعيه: “ماعندها إلا كلمة و رد غطاها وأنا اجتماعي وأحب السوالف”

كتب امير فتحي في الأحد 23 أكتوبر 2022 03:54 صباحاً - اشتكى غازي الذيابي، مشهور سعودي، من زوجته موجها سؤالاً لأهل الخبرة من متابعيه عن حالة غريبة تفاجأ بها أثناء حديثه معها في شهر العسل.

وقال الذيابي في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي:”مريتوا في هذه التجربة في شهر عسل.. رفيقكم اللي تأخذونه معكم في شهر العسل مثل رفيقي-يقصد به زوجته-“، معقبا:” كلمة ورد غطاها”.

وأوضح أنه عندما يسأل زوجته لا تتفاعل معه ولا تحكي كثيراً معه، مشيرا إلى أنه كلما يحاول فتح باب للحديث معها تغلقه.

وعلق الذيابي على قلة كلام زوجته معه، قائلا:” مرت عليكم هذي ولا ما مرت عليكم”، في إشارة للحالة التي تمر بها زوجته بشهر العسل.

وتابع:”أنا رجال اجتماعي وأحب السوالف ما أدري مين أسولف معه”.