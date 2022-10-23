حسام حبيب يهين والده: “ليا الشرف إني تربية ست لأنها بـ100 راجل”

كتب امير فتحي في الأحد 23 أكتوبر 2022 03:54 صباحاً - وجه حسام حبيب إهانة لوالده عبر حسابه في إنستغرام، حيث رد على انتقاد والده له ووصفه بأنه نتيجة “تربية امرأة”، رافضا تمرير الأمر دون رد اعتبار والدته.

كلام حسام حبيب جاء عبر حسابه على “إنستغرام” ردا على تصريحات والده بالقول: “أنا ليا الشرف إني تربية ست لأنها بـ100 راجل”.

وأضاف موجها حديثه لوالده: “تربية الست دي هي اللي هتخليني مردش عليك، حسبي الله ونعم الوكيل”.

ويشار إلى أن حسين حبيب والد حسام، كان قد هاجم نجله، قائلًا إنه المتسبب الأول في أزمة شيرين، متهمًا إياه بالسبب في ضياعها وخلافها مع شقيقها.

وقال والد حسام حبيب، إن نجله لا يعرفه ولا يتواصل معه إلا من أجل مصلحته فقط، مشيرًا إلى أنه باع رحمه وظل مقاطعا دخول منزل والده لمدة 7 سنوات ولم يدخله إلا عندما احتاج مليون جنيه منه عقب طلاقه من شيرين.

وأوضح: “جيت بس تاخد فلوس وقلت مابتشتغلش عشان شيرين ومشاكلها كانت شغلاك، بقالك سنة مطلقها ماشتغلتش ليه؟ بطل حجج وخليك راجل، أنت فعلًا مش تربيتي، أنت تربية واحدة ست، وطلعت من بيت مامي على بيت مراتك يا أخي عرّتنا”.