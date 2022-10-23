“ايه القرف اللي احنا فيه”.. اعلامي مصري ينفجر على الهواء بسبب قضية شيرين وحسام حبيب

كتب امير فتحي في الأحد 23 أكتوبر 2022 02:43 صباحاً - انفجر الاعلامي المصري نشأت الديهي على الهواء بسبب قضية ادمان مواطنته الفنانة شيرين عبد الوهاب وادخالها الى مصحة للعلاج بالاضافة الى خلافها مع طليقها الفنان حسام حبيب والتي شغلت المجتمع المصري في الايام الاخيرة.

وقال نشأت الديهي، في حلقة الامس من برنامجه “الورقة والقلم” على شاشة قناة “تن”، غاضبا: “هو احنا خلاص الدنيا كلها خلصت ما عاد في الا قضية شيرين وحسام”.

وتابع “أسوأ نموذج يصدر للناس أسوأ نموذج لفنانة يصدر للناس وأسوأ نموذج لزوج”.

واضاف “يا جماعة ايه اللي بيحصل مخدرات وادمان ومصحات ورجعوا وطلاق وزواج وضرب وبعدين ابوه يشتموا وهو يشتم ابوه”.

ثم تساءل “ايه القرف اللي احنا فيه؟ المجتمع فاضي للقرف يصدر ليه عبر وسائل الاعلام؟”.