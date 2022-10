شكرا لقرائتكم خبر عن إيد شيران يكشف أكبر خيبة أمل مر بها بسبب أغنية جيمس بوند: استبدلونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المغني البريطاني إيد شيران عن واحدة من أكثر خيبات الأمل الذى تعرض لها خلال ظهوره في برنامج That Peter Crouch Podcast، مؤكدًا أنه كان على موعد مع أكبر أحلامه حينما تم استغلاله لكتابة وأداء الأغنية الرئيسية لأحدث أفلام جيمس بوند دانييل كريج، No Time To Die الأمر الذى أسعده للغاية.

وأضاف: "خيبة الأمل تلخصت في استبدالى فجأة بـ بيلى اليتش، ولن أتظاهر أنه لم يؤذني لأننى تأذيت بشدة ما حدث".



بيل ايلتش وايد شيران

من ناحية أخري طرح المغنى العالمى إيد شيران أغنيته الجديدة Celestial بالتعاون مع شخصيات مسلسل الأنيميشن الشهير Pokémon، يوم 29 سبتمبر الجارى الماضى.

ومن خلال بيان على Instagram، تحدث شيران عن حبه الطويل لسلسلة Pokémon، حيث كتب: "لقد بدأت بجمع بطاقات بوكيمون خلال المدرسة الابتدائية عندما كان عمري حوالي 7 سنوات، ومن ثم عرض المسلسل على التلفزيون، لذا اعتدت أن أحاول تسجيله على شريط فيديو كل أسبوع".

وتابع شيران: "بعد ذلك شاركت أنا وأخي لعبتى Game Boy وPokémon Blue. حصلت على Game Boy Color مع Pokémon Yellow في عيد ميلادي الثامن، وخلال السنوات لم ابتعد عن حب هذه اللعبة وشخصياتها، ما زلت أمتلك نفس لعبة Game Boy Color وما زلت ألعب Pokémon Silver في الرحلات الطويلة".