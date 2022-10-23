حنان مطاوع تحصل على جائزة "التميز والإبداع" بمهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الخاص بموقع "انستجرام" صورًا لحصولها على جائزة "التميز والإبداع" بمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 13، الذي تقام فعالياته اليوم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، ويحمل اسم الفنان الراحل هشام سليم.

وعلقت الفنانة حنان مطاوع على الصور: "جائزة التميز والإبداع عن مسلسل وجوه، شكرا مهرجان الفضائيات"

مسلسل "وجوه" عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم: أحمد وفيق، هالة فاخر، محمود عبد المغني، عابد عناني، فريد النقراشي، جمال يوسف، مفيد عاشور، عايدة فهمي، سارة الشامي، جيهان خليل.