"لو كان شاف الحب ده كان فرق معاه" يسرا تتسلم تكريم هشام سليم بمهرجان الفضائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تسلمت الفنانة يسرا تكريم الفنان الراحل هشام سليم في فعاليات مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 13، الذي يقام في أحد الفنادق الكبرى، ويحمل اسم الفنان هشام سليم.

وقالت الفنانة يسرا أثناء تسلمها الجائزة:"أنا عاجزة عن الشكر على التكريم، والحب اللي إحنا شفناه لما راح هشام، الحقيقة هو حتة مننا، وأخد حتة من قلوبنا معاه، أنا وخالد مكناش متصورين كم الحب اللي حصل وكمية الناس، سواء على الفيسبوك أو اللي عايزه تعزي، هو واحد مننا، شفناه وعمره 7 سنين لحد اليوم اللي راح فيه".

وأضافت: "يمكن لو هو كان شاف الحب ده والتقدير ده، كانت فرقت معاه كتير، عشان كده عايزه أقول للناس حبوا بعض، وقولوا لبعض إن انتوا بتحبوا بعض، وسامحوا بعض، واعرفوا تكونوا جنب بعض وقت الشدة ووقت اللزوم، مش بعد ما يروح البني آدم نعبر له عن شعورنا، أنا بشكركم جدا، اسم هشام سليم هيفضل في تاريخ الإنسانية وتاريخ الفن موجود على طول".

وحرص عدد من الفنانين على حضور فعاليات المهرجان، وكان من بينهم، الفنانة منى شلبي وإلهام شاهين ومحمد محمود عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد أحمد ماهر ودنيا عبد العزيز ومصمم الأزياء هاني البحيري، وغيرهم.

يذكر أن الفنان هشام سليم رحل عن عالمنا سبتمبر الماضي متأثرا بإصابته بمرض السرطان عن عمر يناهز 64 عامًا.