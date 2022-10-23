"رسم الابتسامة والسعادة".. ميساء مغربي تنعى خالد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة ميساء مغربي، الفنان الراحل خالد سامي، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 60 عاما.

وكتبت ميساء، عبر حسابها على تويتر: "رحم الله من رسم الابتسامة والسعادة على جمهور السعودية والوطن العربي ، عزاءنا لأسرة الفنان الكبير خالد سامي ونسأل الله أن يجبر مصابهم ويلهمهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي مساء الجمعة الفنان السعودي خالد سامي (60 عاما) بعد صراع مع المرض.

وقال ابنه فيصل في تغريدة على "تويتر": "لله ما أخذ ولله ما أعطى كثيرًا. ‏والدي خالد الدسيماني (أو كما تعرفونه باسمه الفنّي خالد سامي) انتقل إلى رحمة الله بسبب تداعيات صحيّة".

وكان خالد سامي، يُعاني من أزمة صحية بدأت عقب إجراء عملية زراعة كبد، إذ إن الوضع الصحي تفاقم وجرى نقله إلى المستشفى، ثم دخل في غيبوبة قبل عدة أشهر توقف خلالها قلبه مرتين عن العمل لدقائق قبل أن ينعشه الأطباء.

يذكر أن، خالد سامي هو ممثل ومؤلف ومخرج، شارك في العديد من المسلسلات والبرامج التلفزيونية والمسرحيات، ومن أبرز أعماله عائلة أبو رويشد وطاش ما طاش وأبو العصافير.