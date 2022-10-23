زينة تحصل على جائزة "التميز والإبداع" بمهرجان الفضائيات العربية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة زينة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الخاص بموقع "انستجرام" مقطع فيديو لحصولها على جائزة "التميز والإبداع" بمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 13، الذي تقام فعالياته اليوم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، ويحمل اسم الفنان الراحل هشام سليم.

وعلقت الفنانة زينة: "بعد جائزة الجمهور الغالية على، جائزة التميز والإبداع ليا على مسلسل الليلة واللي فيها من مهرجان الفضائيات العربية، شكرا جدا، وأختي حبيبة قلبي وبنتها راحوا استلموا الجائزة، لإني مسافرة بصور، شكرا حبيبتي".

مسلسل "الليلة واللي فيها" مكون من 6 حلقات وبطولة زينة، محمد شاهين، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.