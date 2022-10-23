ميرهان حسين على دراجة نارية وأحمد حاتم ممسكا بـ"مسدس".. لقطات نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

شارك نجوم الفن جمهورهم ومتابعي حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت 22 أكتوبر، صورًا ولقطات مميزة التقطوها في أوقات مختلفة، بعضها من عطلتهم والبعض الآخر يتعلق بنشاطهم الفني، ونستعرض أبرز ما نُشر في الـ24 ساعة الماضية.

منذر رياحنة

حرص الفنان منذر رياحنة على مؤازرة المطربة شيرين عبدالوهاب، ونشر صورة تجمعه بها، معلقا "القمر ربنا يحميكي".

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة لها، وهي تجلس على دارجة نارية.

هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي 4 صور لها في إطار واحد من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أحمد حاتم

نشر الفنان أحمد حاتم صورة له ظهر فيها ممسكا بـ"مسدس" سلاح ناري، وعلق "شو هيدا يا عايدة".

جومانا مراد

نشرت الفنانة جومانا مراد عدة صور لها من السعودية، معلقة "العلا عروس الجبال".

خالد سليم

نشر الفنان خالد سليم صورة له من حفل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ31، وعلق "الحفل كان يجنن مبسوط بالحضور الرائع".

درة

نشرت الفنانة درة صورا من العلا في السعودية، وكتبت تعليقا عليها "صباح جميل"، معبرة عن سعادتها بتواجدها وسط الطبيعة.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا صورة لها، معلقة "صباح الخير من العلا منشن الشخص يلي ممكن تختاره يسافر معك على هالمكان الساحر".

عمر خيرت

نشر الموسيقار عمر خيرت "بوستر" حفله في المهرجان الموسيقى العربية، المقرر إقامته على مسرح النافورة في 29 أكتوبر الجاري.

مجدي الهواري

شارك المخرج مجدي الهواري، صورة تجمعه بالنجم يحيى الفخراني، من كواليس مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، معلقا "ورجع البوب تاني".