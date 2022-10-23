صناع مسلسل "جزيرة غمام" يحصلون على جوائز أفضل "مخرج" و"مؤلف" و"ممثل" بمهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك السيناريست عبد الرحيم كمال صورة جمعته بالفنانة منة شلبي، من فعاليات مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 13، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات "تويتر".

وعلق: "مع الجميلة منة شلبي النجمة اللي ملهاش زي، وجائزة النقاد أحسن ممثلة عن مسلسل بطلوع الروح، وجائزة أحسن مؤلف الحمد لله عن جزيرة غمام للمرة الثانية، وجائزة أحسن مخرج حسين المنباوي جزيرة غمام، وجائزة أحسن ممثل طارق لطفي جزيرة غمام في مهرجان الفضائيات العربية".

يذكر أن مسلسل "بطلوع الروح" هو من بطولة إلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

أما مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي وبطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغني، هاجر الشرنوبي ميار الغيطي، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.