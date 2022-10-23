سيرين عبد النور تحصل على جائزة أفضل ممثلة عربية بمهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حصلت الفنانة سيرين عبد النور على جائزة أفضل ممثلة عربية بمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 13، عن دورها في مسلسل "العين بالعين".

مسلسل "العين بالعين" مكون من 15 حلقة تدور أحداثه في أجواء من الإثارة والتشويق.

مسلسل "العين بالعين" من تأليف سلام كسيري، إخراج رنده علم وبطولة رامي عياش، سيرين عبد النور، بديع أبو شقرا وطوني عيسى.

وكان آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور، مسلسل "دور العمر"، الذي تم عرضه عبر منصة شاهد.

وتدور قصة المسلسل، حول سيدة تعاني من اضطرابات نفسية، هذه السيدة المعجبة بشخصية خيالية، ويصل هذا الحب والإعجاب إلى حد الهوس والجنون، وتنطلق معه في رحلة غامضة معقدة، ضد مجموعة من المجرمين، وهدف هذه الرحلة هو الانتقام.