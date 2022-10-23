هاني شاكر يتألق على مسرح "النافورة" بمهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تصوير: محمود عبد الناصر

أحيا الفنان هاني شاكر الفقرة الثانية من الحفلات الغنائية، المقامة اليوم، ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31، على خشبة مسرح "النافورة"، بدار الأوبرا المصرية.

وفضل الفنان هاني شاكر بدء فقرته الغنائية بأغنية "يا أحلى اسم في الوجود"، وسط تفاعل وحماس كبير من الجمهور.

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا أطلقا فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، وذلك الخميس الماضي 20 أكتوبر على مسرح النافورة.

وتتواصل الفعاليات لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) وأوبرا دمنهور.