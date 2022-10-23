شكرا لقرائتكم خبر عن أم التنانين إميليا كلارك فى 12 صورة بمناسبة عيد ميلادها الـ36 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الممثلة الشهيرة اميليا كلارك بعيد ميلادها الـ 36، إذ تعتبر من أهم النجمات اللاتي تحظين بشعبية كبيرة، بسبب دورها في مسلسلGame of Thrones ، ورغم سنها الصغير إلا أن قطاعًا كبيرًا من الجمهور صار مهووس بها وإطلالتها الذى نرصد أبرز 7 منها خلال التقرير التالى.



emilia-clarke

يعتبر أشهر أدوار emilia clarke هو شخصية Daenerys Targaryen فى سلسلة Game Of Thrones



emilia clarke

ربما لا يعلم كثيرون من معجبيها أن نجمتهم الجميلة تعاني من مرض تمدد الأوعية الدموية، والذى يؤثر على ذاكرتها، وقالت عن ذلك: "أنا ممتنة لـ كونى واحدة من قليلين الذين تمكنوا من العيش وهم يواجهون هذه المرض".



ايميليا

رشحها كثيرون من أجل أن تحل بديلة لـ امبر هيرد في فيلم أكو مان، بعد خلافات الأخير مع جوني ديب وتأثر سمعتها سلبًا.



اميليا

من أشهر أدوارها أيضًا بطولة مسلسل Secret Invasion

Last Christmas من أشهر أدوارها فى السينما إذ حقق لها نجاحًا كبيرًا على مستوي الإيرادات.



اميليا كلارك



اميليا



اميليا كلارك



اميليا كلارك

اميليا



اميليا كلارك