شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مسابقة "48 ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻸﻓﻼم اﻟﻘﺻﯾرة" وفرصة المشاركة بـمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت إدارة مسابقة "48 ساعة للأفلام القصيرة" من استلام طلبات المشاركة في الدورة الجديدة التي تعود إلى القاهرة مجددا، ومن المقرر أن يعرض اﻟﻔﯾﻠم الفائز ﻓﻰ ﻣﮭرﺟﺎن Filmapalooza بلوس أنجلوس ﺿﻣن أكثر من 100 فيلم وحفل وورش عمل وحفلات استقبال، كما أن أفضل 15 ﻓﯾﻠمًا ﻓﻰ المهرجان ستتاح لها ﻓرﺻﺔ التواجد ضمن رﻛن اﻷﻓﻼم اﻟﻘﺻﯾرة في ﻣﮭرﺟﺎن ﻛﺎن السينمائي 2023، إضافة لعرضها سينمائياً للجمهور في القاهرة.

ومن المتوقع أن يبلغ ﻣﺟﻣل الأفلام التي تُصنع من خلال مسابقة 48 ﺳﺎﻋﺔ خلال 2022 أﻛﺛر ﻣن 4000 ﻓﯾﻠم، ويصل عدد أعضاء الفرق المشاركين أكثر من 50 ألف شخصا، من خلال محطات المسابقة في ما يقارب 130 مدينة من مختلف أنحاء العالم.

وتبدأ مسابقة "48 ساعة للأفلام القصيرة" يوم الخميس المقبل وتستمر لمدة يومين فقط لينجز خلالها المتنافسون فيلما قصيرا، وتُقام الدورة بالتعاون مع مركز السينما العربية، ومركز ستارت اب هاوس في وسط البلد.

ويشترك أن تكون مدة الفيلم القصير تترواح من 5- 7 دقائق، ويتولى فريق العمل كل العمليات الفنية الخاصة بالفيلم من كتاب وتصوير ومونتاج، وتعرض بعد ذلك مجموعة الأفلام في يوم واحد لاختيار الفيلم الفائز.كما أن إدارة المهرجان تطلب من المتسابقين الالتزام بمعاير خاصة في نوعية الفيلم وعنصر بالديكور ونص حواري.

يشار إلى أن فعاليات مسابقة "48 ساعة للأفلام القصيرة" بدأت عام 2012، ولا يشترط أعمار معينة للاشتراك في المسابقة.