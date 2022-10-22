شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يغنى للمرة الأولى فى مهرجان الموسيقى العربية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب راغب علامة حفلاً غنائيًا غدًا الأحد 23 أكتوبر في الليلة الرابعة من مهرجان الموسيقى العربية، ليقف النجم اللبناني للمرة الأولى بالحفل على مسرح النافورة.

كما أنه من المقرر أن يتسلم راغب علامة تكريمه غدًا ضمن الشخصيات المؤثرة فنيًا التي أعلنت إدارة المهرجان عن تكريمها في الدورة الـ31 المقامة حاليا.

بدأت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 أول أمس الخميس بعرض فيلم تسجيلي عن مئوية الموسيقار الكبير على إسماعيل بعرض موسيقى فيلم غرام فى الكرنك وموسيقى فيلم الأيدي الناعمة.

وشهد حفل افتتاح الدورة الـ31 لمهرجان الموسيقى العربية تكريم شخصيات ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والوطن العربى، منهم النجمة صفاء أبو السعود، والموسيقار مودي الإمام، والموسيقار يعقوب الخبيزي، والفنان أحمد الجميري، والشاعر شوقي حجاب، والشاعر هاني عبد الكريم، والموسيقار حسين فوزي، وعازف الناي عاطف إمام، والموسيقار الدكتور ماجد عسكر، والباحث الدكتور صالح رضا، والنجم راغب علامة الذي يتسلم تكريمه يوم حفله في المهرجان.

وحصلت شبكة تليفزيون الحياة على حق الإذاعة الحصرية لحفلات لمهرجان الموسيقى العربية الـ31، والمُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن.