شكرا لقرائتكم خبر عن غياب إسعاد يونس عن تكريمها بافتتاح ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غابت الفنانة إسعاد يونس عن حضور افتتاح الدورة الرابعة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي دورة الراحل محمود ياسين والذي يرأسه الفنان عمرو قابيل، وكان من المقرر تكريمها فيه وسط نخبة من فناني العرب والمصريين، حيث تم تكريم الفنان هاني رمزي، والفنانة لطيفة أحرار من المغرب، والدكتور خالد أمين.

وكان قد بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة الرابعة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي دورة الفنان الراحل محمود ياسين، على مسرح سيد درويش التابع لأكاديمية الفنون، برئاسة الفنان عمرو قابيل ، وذلك بحضور الفنان هاني رمزي، الفنان طارق الدسوقي، الفنان محمود عمرو ياسين ، المخرج خالد جلال ، ولفيف من الفنانين العرب والمصريين.

يذكر أن ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الرابعة يكون في الفترة من22وحتي 28 أكتوبر ، و يقام تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ودعم ورعاية الدكتورة نڤين الكيلاني وزير الثقافة.