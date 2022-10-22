شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يلقى كلمة وزيرة الثقافة بافتتاح ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي كلمة نيابة عن وزيرة الثقافة الدكتورة نڤين الكيلاني خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي: السادة الحضور مرحبا بكم في مصر النيل، مصر الحضارة، مصر الفن، والإبداع ، هو التربة الخصبة التي تشهد تبلور الإبداعات الحقيقية وتقديم ما هو جديد ومختلف، يقدم مواطنون لديهم من الحس والتذوق الكثير خالي من العنف والتطرف وهذا مايؤكد على إستراتيجيته.

وتابع: المسرح الجامعي هو مسرح البدايات لذلك كان اهتمام وزارة الثقافة بدعم هذا الحلم الجميل الذي انطلق في بدايته الأولى شابًا مبدعًا، أرحب بكل ضيوف مصر على أرضها، كل التوفيق والتقدم والازدهار.

وكان قد بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة الرابعة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي دورة الفنان الراحل محمود ياسين، على مسرح سيد درويش التابع لأكاديمية الفنون، برئاسة الفنان عمرو قابيل ، وذلك بحضور كل من الفنان هاني رمزي، الفنان طارق الدسوقي، الفنان محمود عمرو ياسين، المخرج خالد جلال، ولفيف من الفنانين العرب والمصرين.

يذكر أن ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الرابعة يكون في الفترة من22وحتي 28 أكتوبر، و يقام تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ودعم ورعاية الدكتورة نڤين الكيلاني وزير الثقافة.