شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى خلال تكريمه بملتقى القاهرة للمسرح الجامعى: ماتخلوش حاجة تحجم إبداعكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم هاني الرمزي خلال تكريمه بحفل افتتاح الدورة الرابعة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي: لي الشرف أن يتم تكريمي من هذا الملتقي لأني ابن المسرح الجامعي، وخريج مسرح تجارة وفخور أنني خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان لي زملاء كثيرون مبدعون منذ أيام الجامعة وأصبحوا نجوم كبار.. في مسرح الجامعة كان خيالنا وإبداعنا بكر.

وتابع رمزي: حاولنا أن نصنع شيئًا في الجامعة أن نستمتع وكان معي المخرج الكبير خالد جلال الذي أصبح من أكبر مخرجي الدول العربية والمسرح العربي، وأود أن أقول لكل المشاركين إن الإبداع شيء مهم وإياكم أن تتوقفوا عنه، دورنا أن نتمسك بهذا الإبداع، هناك إبداع لابد أن نحلق به لأبعد الحدود وهناك ما يجوز أن نقدمه وأشياء أخرى لا تجوز، ولكن في النهاية لا يمكن أن نتوقف عن الإبداع، "وأوصيكم ماتخلوش حاجة تحجم إبداعنا".

يذكر أن ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الرابعة يكون في الفترة من22وحتي 28 أكتوبر، ويقام تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ودعم ورعاية الدكتورة نڤين الكيلاني وزير الثقافة.